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Площадь Революции в Челябинске вновь закроют для пешеходов

Площадь Революции в Челябинске вновь закроют для пешеходов

Центральную площадь Челябинска закроют на пять часов. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления культуры Челябинска, сегодня, 28 апреля, на площади Революции пройдет репетиция творческих коллективов, которые примут участие в эпилоге торжественного построения и прохождения торжественным маршем войск Челябинского гарнизона.

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