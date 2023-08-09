В Великобритании арестовали имущество Гульнары Каримовой на 20 млн фунтов

Узбекские СМИ, ссылаясь на заявление надзорного ведомства сообщили, что Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере Великобритании конфисковало недвижимость, принадлежащую старшей дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова .