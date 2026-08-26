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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кенни Эткинсон о европейском проекте НБА: «Не вижу никаких минусов»

Главный тренер « Кливленда » Кенни Эткинсон поддержал создание европейского проекта НБА . «Благодаря этому турниру и сотрудничеству с ФИБА мы станем еще ближе к игрокам, особенно европейским.

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