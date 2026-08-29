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Царьград

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Сколько в России тратят на оплату коммуналки? Эксперт по ЖКХ усомнился в цифрах: "Статистика - вещь лукавая"

Сколько в России тратят на оплату коммуналки? Эксперт по ЖКХ усомнился в цифрах: "Статистика - вещь лукавая"

Сколько в России реально тратят на оплату коммуналки? Эксперт по ЖКХ Константин Крохин усомнился в цифрах, представленных в одном из исследований: "Статистика - вещь лукавая".

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