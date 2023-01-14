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Мэр города Кличко: в Днепровском районе Киева слышны взрывы

В Днепровском районе Киева слышны удары ВС РФ. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. В своём Телеграм-канале градоначальник призвал местных жителей оставаться в укрытиях в связи со взрывами в Днепровском районе столицы.

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