Мэр города Кличко: в Днепровском районе Киева слышны взрывы

В Днепровском районе Киева слышны удары ВС РФ. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко. В своём Телеграм-канале градоначальник призвал местных жителей оставаться в укрытиях в связи со взрывами в Днепровском районе столицы.
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