В Свердловской области зафиксировали рост числа ДТП

Каждая третья авария в регионе происходит из-за нарушения скоростного режима.В Свердловской области за минувшие месяцы 2023 года количество ДТП увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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