Ответ России будет сокрушительным: полковник Ходаренок о возможной атаке ВСУ 9 Мая

«Удар возмездия» может затмить все, что было ранее в ходе конфликта», — подчеркнул он. По его оценке, в качестве средств ответного воздействия могут быть применены дальнобойные крылатые ракеты типа Х-101 и Х-555, ракеты морского базирования «Калибр-ПЛ» и «Калибр-НК», а также беспилотники и комплексы «Искандер-М».
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