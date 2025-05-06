Ответ России будет сокрушительным: полковник Ходаренок о возможной атаке ВСУ 9 Мая

«Удар возмездия» может затмить все, что было ранее в ходе конфликта», — подчеркнул он. По его оценке, в качестве средств ответного воздействия могут быть применены дальнобойные крылатые ракеты типа Х-101 и Х-555, ракеты морского базирования «Калибр-ПЛ» и «Калибр-НК», а также беспилотники и комплексы «Искандер-М».