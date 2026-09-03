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Станислав Садальский усомнился в большой популярности певицы Ольги Бузовой

Станислав Садальский усомнился в большой популярности певицы Ольги Бузовой

Актер Станислав Садальский в подкасте «Святые 90-е» выразил мнение, что реальная фан-база певицы Ольги Бузовой гораздо меньше, чем это транслируется в социальных сетях.

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