Путин предупредил об ответе на размещение ракет США в ФРГ

Во время парада в честь Дня военно-морского флота в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин объявил, что Россия перестанет соблюдать свой односторонний мораторий на размещение ракет средней и малой дальности, если Соединенные Штаты разместят свое вооружение в Германии.
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