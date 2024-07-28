Путин предупредил об ответе на размещение ракет США в ФРГ

Во время парада в честь Дня военно-морского флота в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин объявил, что Россия перестанет соблюдать свой односторонний мораторий на размещение ракет средней и малой дальности, если Соединенные Штаты разместят свое вооружение в Германии.