Кадровый устав: как будет работать госзаказ бюджетных мест в вузах

В вузах теперь не менее половины бюджетных мест будет распределяться путем прямого государственного заказа, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
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