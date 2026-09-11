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Деловой обзор Китая за неделю (Дайджест N321)

Деловой обзор Китая за неделю (Дайджест N321)

Китай завершает формирование суверенной технологической и финансовой экосистемы, способной функционировать независимо от внешних шоков: масштабная докапитализация банков и утверждение плана внутреннего потребления до 60 трлн юаней закладывают железобетонный фундамент стабильности.

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