ФСИН объявила о планах создать семь "суперколоний" до 2035 года

Главная идея — объединить в одном комплексе разные режимы содержания, чтобы оптимизировать логистику этапирования, снизить нагрузку на следственные изоляторы и повысить управляемость учреждений До 2035 года Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) планирует создать семь инновационных учреждений объединенного типа, которые будут включать в себя колонию, тюрьму и следственный изолятор.
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