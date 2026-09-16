ФСИН объявила о планах создать семь "суперколоний" до 2035 года

Главная идея — объединить в одном комплексе разные режимы содержания, чтобы оптимизировать логистику этапирования, снизить нагрузку на следственные изоляторы и повысить управляемость учреждений До 2035 года Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) планирует создать семь инновационных учреждений объединенного типа, которые будут включать в себя колонию, тюрьму и следственный изолятор.