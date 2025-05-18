Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 105 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Olegus
    Вы о чем? Откуда вы взяли, что большевизм издревле был на Руси?! Все что вы представили - не по существу!Знаете, что такое...
  • sobering
    В подтверждение этому он створил то, что до сих пор не может никто. Ну а убив его, генсеки-троцкисты и союзная элита ...Знаете, что такое...
  • sobering
    Сталин отучился в духовной семинарии, т. е. прочитал всю библию и околобиблейские книги, а это в первую очередь истор...Знаете, что такое...

Ульянов назвал признание Дурова реакцией взрослого и ответственного человека

Ульянов назвал признание Дурова реакцией взрослого и ответственного человека

Признание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в том, что директор Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Николя Лернер просил его заблокировать «консервативные голоса» в Румынии перед выборами в этой стране, является реакцией «взрослого и ответственного человека».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх