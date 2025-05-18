Политика как она есть

Признание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в том, что директор Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Николя Лернер просил его заблокировать «консервативные голоса» в Румынии перед выборами в этой стране, является реакцией «взрослого и ответственного человека».