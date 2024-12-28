В ЕС ждут импульс от администрации Трампа в отношении Украины

В европейском сообществе наблюдается рост недовольства политикой конфронтации ЕС с Россией, однако руководители европейских государств ожидают импульс со стороны будущей администрации избранного президента США Дональда Трампа в отношении Украины.
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