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«Придется подписать»: в США раскрыли, что Зеленский хотел сделать в Турции

«Придется подписать»: в США раскрыли, что Зеленский хотел сделать в Турции

Владимир Зеленский разговаривает по телефону во время встречи на саммите Европейского политического сообщества в Тиране, Албания© AP Photo / Leon Neal Владимир Зеленский не может смириться с тем, что инициатива полностью на стороне России, поэтому вынужден проводить медийные операции в попытке отыграться, заявил полковник ВВС США в отставке Роб Мэнесс на YouTube.

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