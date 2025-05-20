«Придется подписать»: в США раскрыли, что Зеленский хотел сделать в Турции

Владимир Зеленский разговаривает по телефону во время встречи на саммите Европейского политического сообщества в Тиране, Албания© AP Photo / Leon Neal Владимир Зеленский не может смириться с тем, что инициатива полностью на стороне России, поэтому вынужден проводить медийные операции в попытке отыграться, заявил полковник ВВС США в отставке Роб Мэнесс на YouTube.