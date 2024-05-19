The Journal of Physiology: при высоком давлении заниматься спортом лучше вечером

Ходьба, бег, танцы, езда на велосипеде — виды спорта, которые рекомендуют пациентам при гипертонии. Физиологи из Бразилии и США доказали, что активностям следует уделить вечернее время, так как они в это время более эффективны, пишет The Journal of Physiology.