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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

The Journal of Physiology: при высоком давлении заниматься спортом лучше вечером

The Journal of Physiology: при высоком давлении заниматься спортом лучше вечером

Ходьба, бег, танцы, езда на велосипеде — виды спорта, которые рекомендуют пациентам при гипертонии. Физиологи из Бразилии и США доказали, что активностям следует уделить вечернее время, так как они в это время более эффективны, пишет The Journal of Physiology.

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