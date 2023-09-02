Спортивный административный суд Испании вынес вердикт по делу Рубиалеса

Спортивный административный суд Испании квалифицировал действия президента Королевской испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса, поцеловавшего футболистку сборной страны Дженни Эрмосо на чемпионате мира-2023, как «серьезное правонарушение».
Спортивный административный суд Испании квалифицировал действия президента Королевской испанской федерации футбола Луиса Рубиалеса, поцеловавшего футболистку сборной страны Дженни Эрмосо на чемпионате мира-2023, как «серьезное правонарушение».
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