Комик Максим Галкин продемонстрировал сыну свои знания латышского языка

Политика как она есть

Комик и телеведущий Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик, в котором продемонстрировал сыну Гарри свои знания латышского языка.