Комик Максим Галкин продемонстрировал сыну свои знания латышского языка

Комик и телеведущий Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видеоролик, в котором продемонстрировал сыну Гарри свои знания латышского языка.
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