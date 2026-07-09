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SPLETNIK

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Виктория и Дэвид Бекхэм вышли в свет с тремя детьми

Виктория и Дэвид Бекхэм вышли в свет с тремя детьми

Дэвид и Виктория Бекхэм, которые на днях отметили 27-ю годовщину брака, посетили открытие нового магазина бренда Victoria Beckham в Майами.

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