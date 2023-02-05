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Экс-депутат Рады Кива предрек быстрое «устранение» Кличко Зеленским, заявив, что информация об «ОПГ» мэра Киева собиралась годами

Экс-депутат Рады Кива предрек быстрое «устранение» Кличко Зеленским, заявив, что информация об «ОПГ» мэра Киева собиралась годами

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива предсказал быстрое «устранение» Виталия Кличко украинским лидером Владимиром Зеленским, заявив, что информация об «ОПГ» киевского мэра собиралась годами.

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