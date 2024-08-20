Риелтор дал прогноз по рынку недвижимости: как купить жилье выгодно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 августа, ФедералПресс. Льготные программы, субсидированные ставки и рассрочка: как выбрать самое выгодное предложение при покупке квартиры? Что происходит на рынке недвижимости – читайте на «ФедералПресс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии