❕В Евпатории выбирают нового главу администрации На должность претендуют три кандидата с опытом руководящей работы.
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❕В Евпатории выбирают нового главу администрации На должность претендуют три кандидата с опытом руководящей работы.