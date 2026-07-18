«Проверь себя» с «Татар-информом»: 8 вопросов и ответов о чемпионате мира

Самый долгий мундиаль в истории показал нам, зрителям, много нового и интересного. Вувузелы из 2010 года, наверное, уже не переплюнуть, но «водопаузы», балаган с Балогуном, видеокамеры на головах арбитров и повышенное слезоотделение из глаз футболистов мы обязательно запомним.
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