Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин подчеркнул, что вопрос денацификации Украины еще актуален

Путин подчеркнул, что вопрос денацификации Украины еще актуален

Президент России Владимир Путин заявил, что Украину по-прежнему необходимо денацифицировать. Он сделал это в ходе подведения итогов года, которое проходит в виде ответа на вопросы прессы и граждан страны.

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