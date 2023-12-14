Путин подчеркнул, что вопрос денацификации Украины еще актуален

Президент России Владимир Путин заявил, что Украину по-прежнему необходимо денацифицировать. Он сделал это в ходе подведения итогов года, которое проходит в виде ответа на вопросы прессы и граждан страны.
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