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Лучший новогодний подарок — новый сезон любимого сериала «Сваты»

Лучший новогодний подарок — новый сезон любимого сериала «Сваты»

С 27 декабря в 21:20 на телеканале «Россия» премьера нового сезона народной комедии «Сваты». Федор Добронравов, Татьяна Кравченко, Людмила Артемьева, Александр Феклистов, Анна Кошмал, Николай Добрынин и Олеся Железняк снова вместе! Cупруги Будько (Федор Добронравов и Татьяна Кравченко) и Ковалевы-Берковичи (Людмила Артемьева и Александр Феклистов) снова в водовороте семейных страстей! Любимая внучка Женя (Анна Кошмал) выросла и собралась замуж, а неугомонные бабушки и дедушки помогут родной кровинушке сделать правильный выбор.

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