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Царьград

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Гильдия каскадёров раскрыла причину гибели Олега Наумова

Гильдия каскадёров раскрыла причину гибели Олега Наумова

Семья каскадера Олега Наумова, погибшего при падении с высоты во время исполнения трюка, приняла решение о кремации в Новосибирске, после чего урну с прахом перевезли в Бишкек, где 27 сентября прошли поминки.

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