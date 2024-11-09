Российские военные выбили ВСУ с позиций и захватили натовское вооружение

Су-25 в Курской области нанесли удары по бронетехнике ВСУ, бойцы группировки «Север» в курском приграничье выбили противника с позиций и захватили западное вооружение, а расчеты «Градов» группировки «Запад» уничтожили украинский спецназ в зоне СВО.
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