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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Зверев: «В долгосрочной перспективе здоровье игроков под угрозой из-за тех мячей, которые мы сейчас используем»

Александр Зверев: «В долгосрочной перспективе здоровье игроков под угрозой из-за тех мячей, которые мы сейчас используем»

– За 10 геймов на своей подаче вы проиграли всего 10 очков, и это не совсем обычная ситуация. Возможно, покрытие не такое медленное, как говорят.

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