Хинштейн: просчитать стоимость восстановления приграничья сейчас невозможно

Просчитать средства, необходимые для восстановления приграничных районов Курской области, которые подверглись атакам со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), пока невозможно, заявил 27 января врио губернатора региона Александр Хинштейн.
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