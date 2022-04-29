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«Жрать»: что это слово значило на Руси на самом деле

«Жрать»: что это слово значило на Руси на самом деле

В современном русском языке глагол «жрать» употребляется в значении «есть». В разных вариациях мы применяем его разве что к животным.

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