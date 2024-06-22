Причины и лечение наростов у волнистого попугая

смазывание клюва облепиховым маслом или вазелином, чтобы попугай мог убирать размягченный слой самостоятельно; обеззараживание клетки и прилегающей к ней зоны (при кнемидокоптозе); коррекция питательного рациона и введение витаминов и минералов в натуральном или опосредованном виде.