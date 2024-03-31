10 оригинальных антивозрастных советов помогут помолодеть в 50+.

Помните Алла Пугачева пела: «Я никогда не стану старой, пока поет цыганский хор». Ну цыганский хор, как эффективное средство омоложения, я вам не обещаю, но несколько дельных советов чтобы отодвинуть старость на как можно больший срок, я для вас собрала.