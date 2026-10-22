Иск Моргана Кэри к сестре за клевету отклонен полностью — певица может праздновать победу. Мэрайя Кэри СоцсетиПевица Мэрайя Кэри одержала победу в судебном разбирательстве с собственным старшим братом Морганом, который обвинял ее в клевете и требовал компенсацию в размере 20 миллионов долларов.
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