Иск Моргана Кэри к сестре за клевету отклонен полностью — певица может праздновать победу. Мэрайя Кэри СоцсетиПевица Мэрайя Кэри одержала победу в судебном разбирательстве с собственным старшим братом Морганом, который обвинял ее в клевете и требовал компенсацию в размере 20 миллионов долларов.