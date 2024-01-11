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Путин назвал главной задачей РЖД увеличение скорости поездок

Путин назвал главной задачей РЖД увеличение скорости поездок

Генеральной задачей Российских железных дорог (РЖД) является увеличение скорости поездок. Об этом 11 января заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Хабаровске с бизнесменами Дальневосточного федерального округа.

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