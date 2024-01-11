Путин назвал главной задачей РЖД увеличение скорости поездок

Генеральной задачей Российских железных дорог (РЖД) является увеличение скорости поездок. Об этом 11 января заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Хабаровске с бизнесменами Дальневосточного федерального округа.
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