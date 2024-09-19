«Лента.ру»: Аргентину описывают фразой «идеальная замена Европы без визы»

Российские туристы все чаще выбирают Аргентину в качестве популярного направления для путешествий. Несмотря на экономические и социальные проблемы страны, многие соотечественники находят в столице Аргентины Буэнос-Айресе своеобразную «идеальную замену Европы без визы».