Происшествия

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Полицейские Южного Урала вернулись из Северо-Кавказского региона, где несли службу в составе сводного отряда

Полицейские Южного Урала вернулись из Северо-Кавказского региона, где несли службу в составе сводного отряда

Сводный отряд сотрудников органов внутренних дел Челябинской области вернулся из Республики Дагестан.

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