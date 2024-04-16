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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Трем вузам на Северо-Западе направили предостережение из-за экзамена по русскому языку для мигрантов

Трем вузам на Северо-Западе направили предостережение из-за экзамена по русскому языку для мигрантов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля, ФедералПресс. Санкт-Петербургский государственный университет, Российский государственный педагогический университет имени Герцена и Псковский государственный университет получили предостережения о том, чтобы исключить нарушения во время проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ, а также при выдаче иностранным гражданам сертификата.

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