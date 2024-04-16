Трем вузам на Северо-Западе направили предостережение из-за экзамена по русскому языку для мигрантов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля, ФедералПресс. Санкт-Петербургский государственный университет, Российский государственный педагогический университет имени Герцена и Псковский государственный университет получили предостережения о том, чтобы исключить нарушения во время проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ, а также при выдаче иностранным гражданам сертификата.