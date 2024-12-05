Липчанам рассказали, что к 2030 году российские лекарства займут 65% рынка

Липчанам рассказали о развитии фармацевтического рынка. Благодаря программам государственной поддержки и появлению новых локальных игроков по итогам 2023 года доля отечественных лекарственных препаратов в денежном выражении достигла 45%.
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