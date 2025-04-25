Безусловно, тот факт, что в Кыргызстане 16 апреля официально назначены на 24 января 2027 года выборы президента, не прошёл мимо коллективного Запада, который настойчиво расшатывает ситуацию в стране в целях недопущения переизбрания на очередной срок Садыра Жапарова.