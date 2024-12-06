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Свежие комментарии

На Украине продадут «президентские» яйца

На Украине продадут «президентские» яйца

Общественный центр депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) ко дню Вооруженных сил Украины (ВСУ) запустил в продажу лимитированную партию куриных яиц «Президентские».

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Комментарии
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Валентин Воробьев
Ха ха ха, Зеленский, он ещё яиц несушка!!!
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