На Украине продадут «президентские» яйца

Общественный центр депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) ко дню Вооруженных сил Украины (ВСУ) запустил в продажу лимитированную партию куриных яиц «Президентские».
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