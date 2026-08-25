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Андрей Ватутин: «Мы говорим Богачев, подразумеваем – УНИКС, мы говорим УНИКС, подразумеваем – Богачев. Фигур такого масштаба, такой значимости – единицы»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поздравил президента УНИКСа Евгения Богачева с 85-летием, отметив его влияние на российский баскетбол.

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