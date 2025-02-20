Эксперт раскрыл цели визита Келлога в Киев

Global Look Press/Siavosh Hosseini/Keystone Press Agency Основной целью визита спецпредставителя США по Украине Кита Келлога в Киев является разъяснение того, что американская помощь будет зависеть от участия Украины в переговорах с Россией и возможности сделки по природным ресурсам.
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