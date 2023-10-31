Прогноз магнитных бурь на ноябрь-2023: когда ждать возмущений на Солнце

Сейчас геомагнитная обстановка на Земле не отличается стабильностью. Судя по онлайн-графику Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в прошедшие выходные магнитное поле Земли было в возмущенном состоянии.
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