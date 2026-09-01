Биоплато для борьбы с водорослями начали тестировать в Строгинском затоне

Столичные ученые разработали новый способ борьбы с разрастанием сине-зеленых водорослей в городских водоемах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ЮМ Соловьев снова мо...
- ВС Чемпионка мира по...
- ВС Участники пешеход...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым