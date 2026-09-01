СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ
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СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ

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Биоплато для борьбы с водорослями начали тестировать в Строгинском затоне

Столичные ученые разработали новый способ борьбы с разрастанием сине-зеленых водорослей в городских водоемах.

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