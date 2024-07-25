Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 550 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    А зачем тогда Госдума, если она   действует только по отмашке? Дармоеды?Холодное блюдо: В...
  • Роман
    Ничего выдумывать не нужно,а просто внедрить опыт ОАЭ,но предварительно провести капитальную чистку в правоохранитель...В Госдуме попроси...
  • Галина Потапчик
    Молодец Матвеев!!! Таких бы депутатов больше!!! А вот Затулина из Госдумы отозвать!!В Госдуме попроси...

Грудь ломится от наград у Макаревича, как же так?

Грудь ломится от наград у Макаревича, как же так?

Avia.pro Андрей Макаревич, наш современный герой в сверкающих латах! Кого же мы видим? Не просто музыканта, а настоящего рыцаря орденов и медалей! Друзья, если бы не видел своими глазами, ни за что бы не поверил: перед нами эдакий «русский Жан д'Арк», чьи заслуги, по всей видимости, простираются далеко за пределы музыкальных сцен.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Natalija Osminina
Это просто показательный тест на лживость системы, построенной 33 года назад.
Ответить
6 час.
VB
Vasiliy Belokurov
В фильме &quot;Высота&quot; один из героев говорит: много в наших анкетах граф, но нет такой графы: порядочный человек/не порядочный!     макар - не порядочный!
Ответить
6 час.
В
Виктор
Евреи во власти, за властью, около власти - награды своим.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх