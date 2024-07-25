Avia.pro Андрей Макаревич, наш современный герой в сверкающих латах! Кого же мы видим? Не просто музыканта, а настоящего рыцаря орденов и медалей! Друзья, если бы не видел своими глазами, ни за что бы не поверил: перед нами эдакий «русский Жан д'Арк», чьи заслуги, по всей видимости, простираются далеко за пределы музыкальных сцен.
Грудь ломится от наград у Макаревича, как же так?
Комментарии
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Natalija Osminina
Это просто показательный тест на лживость системы, построенной 33 года назад.
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6 час.
VB
Vasiliy Belokurov
В фильме "Высота" один из героев говорит: много в наших анкетах граф, но нет такой графы: порядочный человек/не порядочный! макар - не порядочный!
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6 час.
В
Виктор
Евреи во власти, за властью, около власти - награды своим.
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3 час.
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