Елена Галушко пригласила Президента Путин на обед с женщинами-предпринимателями

Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя регионального отделения «Женщины Бизнеса», основателя холдинга по образовательным проектам «Кадры решают всё» Елены Галушко посетить деловой обед с женщинами-предпринимателями на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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