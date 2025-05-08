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Городское родительское собрание.

Городское родительское собрание.

5 мая 2025 г., на базе средней школы 34 проходит городское родительское собрание ´Ответственное родительство как основа формирования, сохранения и укрепления семейных ценностей´✅Открыла собрание начальник управления по образованию Елена Лисица.

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