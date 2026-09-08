Tasnim: США нанесли ракетный удар по иранскому танкеру у острова Харк

Американские военные нанесли ракетный удар по иранскому танкеру. Об этом сообщает агентство Tasnim. Отмечается, что танкер Исламской республики подвергся атаке в районе якорной стоянки у острова Харк - одного из ключевых объектов нефтяной инфраструктуры страны.
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