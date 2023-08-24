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Гендиректор «Спартака» о 6 игроках клуба в сборной России: «Рады. Оставаться одним из базовых клубов сборной – наша осознанная стратегия»

Гендиректор «Спартака» о 6 игроках клуба в сборной России: «Рады. Оставаться одним из базовых клубов сборной – наша осознанная стратегия»

Об этом заявил гендиректор красно-белых Олег Малышев, комментирую вызов игроков клуба в национальную команду.

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