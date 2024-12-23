Салат к Новогоднему столу

Можно много говорить о пользе овощных салатов, но как же хочется хотя бы за праздничным столом расслабиться и съесть вкусный салат с нежной вареной колбасой из филе индейки ТМ Индилайт, да еще заправленный майонезом.
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